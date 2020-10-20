İzmir'de hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnönü Mahallesindeki bir spor salonundaki çalışma aletlerinin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından olaya karışan otomobilin plakasını belirleyen ekipler, araç sahibi C.E'yi yakaladı. C.E'nin ifadesinde olay günü aracını E.E. ve A.E'nin kullandığını belirtmesi üzerine iki şüpheli adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin hırsızlık olayını kendilerinin yaptığını ve S.D'ye sattıklarını itiraf etmesi üzerine S.D de yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar serbest bırakıldı.