İzmir'de hırsızlık şüphelisi 3 şahıs kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir eve girmeye çalışan 3 şahıs jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kuşçuburun Mahallesi'nde devriye attığı esnada ekipler, G.G., S.U. ve A.G. isimli şahısların S.F.T. isimli şahsın evinin kapısını kırmaya çalıştığını fark etti. Şahıslara müdahale eden ekipler, 3 şüpheli kıskıvrak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemede kapının kilit kısmının tornavida ve çekiç ile kırıldığı, ayrıca evin bahçesinde bulunan depo kapısının kilit kısmının kırık olduğu tespit edildi.

Jandarma tarafından yapılan müdahale sonucu evden bir şey çalışmadığı tespit edilirken şahıslar "konut dokunulmazlığını ihmal ve mala zarar verme" suçundan gözaltına alındı. Şüphelilerin adlı işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - İZMİR