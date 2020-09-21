İzmir'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesindeki bir evden hırsızlık yaptığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Özdere Mahallesi'nde yaşayan R.A.H'nin evinden, 40 bin avro, 2 bin lira, 3 tam altın, 10 yarım altın, 10 çeyrek altın, 50 gram bilezik, 1 altın küpe, 3 altın yüzük ve bilgisayarın çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Olay yeri inceleme ekipleri, evde buldukları parmak izi ve kıllar üzerinde çalışma yaptı.

Hırsızlıkta kullanıldığı belirlenen kiralık otomobilin yerinin tespiti üzerine operasyon düzenleyen jandarma, H.S, A.C, İ.S. ve M.A.C'yi gözaltına aldı.