İzmir'de hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

21.03.2022 19:01
İzmir'de hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde, iki ayrı hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Yalnızev Mahallesi'ndeki bir bağevinden gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.D, Ç.K, M.K. ve E.D'yi gözaltına aldı.

İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evde gerçekleştirilen hırsızlıkla ilgili gözaltına alınan M.Y. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
500
İzmir'de terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı İzmir'de terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 2 kişi yakalandı Son dakika haber: İzmir'de jandarmadan siber operasyon: Bin 807 site kapatıldı Son dakika haber: İzmir'de jandarmadan siber operasyon: Bin 807 site kapatıldı

Jandarma, Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'de hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
19:03 "Asgari ücrete ikinci kez zam yapılacak mı?" sorusuna AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten cevap geldi
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 19:07:53. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de hırsızlık şüphelisi 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement