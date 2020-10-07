Hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlık şüphelisi bir kişi tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Vural Y, Çiftlikköy Mahallesinde bir evden hırsızlık yaptığı sırada fark edilmesi üzerine yanındaki çantayı atıp kaçtı. Çeşme Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şüpheli, başka bir eve hırsızlık için girmek üzereyken suçüstü yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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