Son Dakika Haberleri: İzmir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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İzmir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde bir evden 6 bin lira para ve cep telefonu çalan kişi tutuklandı.

İzmir'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

İzmir'in Urla ilçesinde bir evden 6 bin lira para ve cep telefonu çalan kişi tutuklandı.

Hacı İsa Mahallesi Cırmantepe Sokak'ta T.E'nin evinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Tanık ve güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin robot resmini elde eden polis ekipleri, ilçede yapılan trafik uygulamasında eşkale benzeyen kişinin kullandığı otomobili durdurdu.

Polise sahte kimlik ibraz eden kişinin Umut S.Ö. (21) olduğu tespit edildi.

Asker firarisi olduğu belirlenen Umut S.Ö, "ikametten hırsızlık" ve "sahte kimlik taşıma" suçlarından tutuklandı.

İzmir, Urla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:14 Kaynak: AA
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