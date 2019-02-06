İzmir'de Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Urla ilçesinde, baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İzmir'in Urla ilçesinde, baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesindeki Sanayi Sitesinde bulunan baz istasyonu yakınında bir otomobile eşya yükleyenleri görenler polis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen ekipler, baz istasyonunun kapısının kilidinin kırıldığını tespit etti. Otomobildeki aramada 6 akü bulundu.



Olayla ilgili olarak H.D. (33), Y.Ç. (27), Y.D. (22) ve O.A. (18) gözaltına alındı. Şahısların sorgulamalarında, ilçede daha önce 3 ayrı baz istasyonundan akü ve klima çaldıklarını itiraf ettikleri belirtildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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