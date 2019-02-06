Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

İzmir'de Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

İzmir'in Urla ilçesinde, baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İzmir'de Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı, System.String[]
İzmir'in Urla ilçesinde, baz istasyonlarından hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesindeki Sanayi Sitesinde bulunan baz istasyonu yakınında bir otomobile eşya yükleyenleri görenler polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, baz istasyonunun kapısının kilidinin kırıldığını tespit etti. Otomobildeki aramada 6 akü bulundu.

Olayla ilgili olarak H.D. (33), Y.Ç. (27), Y.D. (22) ve O.A. (18) gözaltına alındı. Şahısların sorgulamalarında, ilçede daha önce 3 ayrı baz istasyonundan akü ve klima çaldıklarını itiraf ettikleri belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Altıntaş, Urla, İzmir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Annesiyle Aynı Dönem Yakalandığı Kanseri Atlatan Yağmur Öztürk, Eski Patronu Acun Ilıcalı'ya Övgü Yağdırdı Girdikleri Apartmanda Öpüştükten Sonra Hırsızlık Yapan Sevgililer, Kameraya Yakalandı

Erkek Çocukları Öpüştüren Fenomenin Tahliye Talebine Ret AK Parti'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Sözde Ermeni Soykırımı ile İlgili Kararına Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 19:46:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hırsızlık Yapan 4 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]