Son Dakika Haberleri: İzmir'de Hizmet Destanı Yazacağız"

İzmir'de Hizmet Destanı Yazacağız"

21 dakika önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de hizmet destanı yazacaklarını belirtti.

İzmir'de Hizmet Destanı Yazacağız
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'de hizmet destanı yazacaklarını belirtti.

Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD İzmir Şubesi'nin genel kuruluna katılan Zeybekci, İzmir'i dünyanın önde gelen şehirleriyle yarışır hale getireceklerini söyledi.

Zeybekci, İzmir'in zaman kaybetmesine gönlünün razı gelmediğini kaydederek, İzmir'e sahip çıkmak, kenti 21. yüzyıla yakışan bir hale getirmek için aday olduğu ifade etti.

İzmir'in sadece bir partinin, bir ittifakın meselesi olamayacağını belirten Zeybekci, "İzmir, İzmirlilerin meselesidir. İzmir ne derse başımızın tacıdır. Turizm, sağlık turizmi, petrokimya, bilim ve teknoloji gibi alanlarda öncü kent olmak isteyen İzmir'imizde yatırımcıya yeterli alanın hazırlanmadığını görüyoruz. Bu yüzden sizden de İzmir'in tarafında olmanızı, şehrimizin geleceğine sahip çıkmanızı istiyorum." ifadelerini kullandı.

Partisinin Bornova teşkilatının düzenlediği etkinliğe de katılan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Kapı kapı dolaşıp gönülleri fethederek bir hizmet destanı yazacağız. 1 Nisan'dan itibaren 3 ay belki evimize bile gitmeden çalışacağız. İzmir'e gelişimiz ilk günden itibaren hissedilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:41 Kaynak: AA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, belediye başkan adayı, İzmir, Politika
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