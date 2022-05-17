İzmir'de Hollanda Kral Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Hollanda Kral Günü resepsiyonu düzenlendi

17.05.2022 22:00
İzmir'de Hollanda Kral Günü resepsiyonu düzenlendi

Hollanda'nın en önemli bayramlarından Kral Günü, İzmir'de verilen resepsiyonla kutlandı.

Hollanda'nın en önemli bayramlarından Kral Günü, İzmir'de verilen resepsiyonla kutlandı.

Her yıl Kral Willem Alexander'in doğum günü olan 27 Nisan'da Hollanda'nın birçok kentinde kurulan sahnelerde kutlanan "Hollanda Milli Günü" kapsamında Konak ilçesindeki bir otelde program düzenlendi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, programda yaptığı konuşmada, ülkesi ile Türkiye'nin iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, geçen günlerde Başbakan Mark Rutte'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinin de bunun göstergesi olduğunu söyledi.

İzmir'in, Ege'nin en önemli limanı olduğunu dile getiren Kwaasteniet, şunları kaydetti:

"Hollanda ile ticaret olsun, Hollanda'ya ya da Hollanda'dan yatırımlar olsun, elçilik bu şehre, size güveniyor. Yakın zamanda İzmir'de Hollanda İş Derneğinin bölgesel bir merkezini kurduk. İzmir, saymakla bitmeyecek güzelliklere, önemli arkeolojik alanlara ve çok iyi rüzgar sörfü fırsatlarına sahip bir bölgede yer aldığından, Hollandalı gezginlerin her zaman ilgi odağı olmuştur. Bu şehre çok sayıda turisti getirmek için her şeyi yapacağız.

Şubat ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bir Hollanda Haftası düzenledik. Önümüzdeki yıllarda, bu girişimlerin üzerine koyacağız. İnovasyon ve iklim değişikliği konusundaki ortak çalışmalar, iş birliğimizin önemli bir itici gücü olacaktır."

Hollanda Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş de Kral Günü'nü kutlayarak, "İkili ilişkilerin gelişmesi için bugüne kadar olduğu gibi çabalarımızı attırarak sürdüreceğiz. İlişkilerimiz uzun yıllara dayanıyor." dedi.

Resepsiyona İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, AK Parti İzmir İl Başkanvekili Ali Aslan, ilçe belediye başkanları, yabancı misyon temsilcileri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

İzmir'de Hollanda Kral Günü resepsiyonu düzenlendi
İzmir'de Hollanda Kral Günü resepsiyonu düzenlendi

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Kaynak: AA

Kral Willem Alexander, Hollanda, Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Hollanda Kral Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika


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