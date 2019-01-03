İzmir'de Holstein Cinsi İnek Dördüz Buzağı Doğurdu
1 saat önce
İzmir'de holstein cinsi inek dördüz buzağı doğurduİZMİR'in Bergama ilçesinde, Holstein cinsi Nazlı ismindeki ineği eşine az rastlanır bir gebelikle 4 buzağı dünyaya getirdi.
İzmir
'de holstein cinsi inek dördüz buzağı doğurdu
İZMİR'in Bergama
ilçesinde, Holstein
cinsi Nazlı ismindeki ineği eşine az rastlanır bir gebelikle 4 buzağı dünyaya getirdi.
Bergama'nın kırsal Alhatlı mahallesinde oturan 30 yıllık hayvan üreticisi Bayram Ali Çakır
'in Holstein cinsi Nazlı ismindeki süt ineği, Veteriner hekim Hüseyin Kemer
'in uyguladığı suni tohumlama yöntemiyle hamile kaldı. Hüseyin Kemer gebeliğin son ayında ineğin birden fazla doğum yapacağını belirleyerek ineğin daha dikkatli bir bakıma alınmasını inek sahibi Bayram Ali Çakır'a iletti.. Bayram Ali Çakır ineğine her gün pekmez ve takviye yem desteği verdi. 02 Ocak 2019 günü ineğin doğum sancıları başlayınca da Veteriner Hekim Hüseyin Kemer'e haber verdi. Doğumda Nazlı ismindeki inek 3'ü dişi biri erkek olmak üzere 4 buzağı birden dünyaya getirince, Alhatlı Mahallesi'nin ve çevre mahallelerde yaşayan üreticilerin ilgisini topladı. 2 gün boyunca çevre mahalle ve Bergama ilçesinde yaşayan hayvan üreticileri 4'üz buzağı ve Nazlı ineği görmek için Alhatlı Mahallesi'ne akın etti.
Üretici Bayram Ali Çakır yaptığı açıklamada "İlk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldım ben hayatım boyunca dördüz doğuran bir inek ne gördüm nede duydum bu ineğimin geçtiğimiz yıl dünyaya getirdiği tek buzağısı doğumdan sonra hayatını kaybetmişti. Bu yıl dünyaya getirdiği 4 buzağı bana yeni yıl hediyesi oldu. Buzağıları şu an biberon ile her gün 20 litre süt vererek besliyorum, buzağılar ile Nazlı ismindeki ineğimi satmayı asla düşünmüyorum. Rabbime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Veteriner Hekim Hüseyin Kemer ise yaptığı açıklamada, "Doğal yolla kızgınlık göstermeyen Nazlı ismindeki İneğimize Progeston hormonu emdirilmiş İntravaginal araç ile programlı suni tohumlama ile gebe kalması sağlandı.Gebelik takibinin son ayında çoğul gebelik olduğu anlaşılınca inek sahibi Bayram Ali Çakır'a bilgi verip ineği daha özenli bakmasını sağladım ben dördüz gebelik değil 2 buzağı bekliyordum. İneklerde 4 gebelik dünyada fazla rastlanır bir durum değil. Buzağılar dünyaya gelir gelmez bakımlarını yapıp destek serumlarını verdik şu an gerek Nazlı ineğimiz gerekse buzağılarımızın sağlık durumu gayet iyidir" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:05 Kaynak: DHA
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