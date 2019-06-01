İzmir'de hoşgörü iftarı

İzmir
'de "Mikrop Hikmet" adıyla tanınan sanatçı Hikmet Durmuş "5. Hoşgörü İftar Sofrası" etkinliği düzenledi.
Sosyal medya üzerinden bir araya gelen çok sayıda kişi, Kordonboyu'ndaki çim alanda yer sofrası kurarak iftarını açtı.
Grubun yiyecek ve içeceklerini evden getirdiği programda İzmir Kızılayı da çorba desteği verdi.
Semazen gösterilerinin yapıldığı ve ilahilerin okunduğu gecenin sonunda çocuk istismarına karşı eylem de yapıldı.
Sanatçı Mikrop Hikmet bu etkinliği 5. kez düzenlediklerini belirterek, "Herkesi hoşgörüye davet etmeye devam ediyoruz. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan herkesi aynı sofrada toplamaya çalıştık. İzmir hoşgörü, demokrasi ve sevgi kentidir. Biz bugün burada İzmir'den dünyaya hoşgörü dersi verdik. Çocuk istismarının her türlüsüne karşıyız." dedi.