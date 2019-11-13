Son Dakika Haberleri: İzmir'de "Hücresel Tedavi Merkezi" hayata geçiyor
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İzmir'de "Hücresel Tedavi Merkezi" hayata geçiyor

6 saat önce

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (Kitvak) onkoloji tedavisi gören hastaları daha iyi şartlarda tedavi etmek amacıyla uluslararası JACIE (Joint Accreditation Committee) kalite belgesine sahip "Hücresel Tedavi Merkezi kuruyor.

İzmir'de

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (Kitvak) onkoloji tedavisi gören hastaları daha iyi şartlarda tedavi etmek amacıyla uluslararası JACIE (Joint Accreditation Committee) kalite belgesine sahip "Hücresel Tedavi Merkezi kuruyor.

Yaklaşık 2 milyon liraya mal olacak ve onkoloji tedavisini uluslararası standarda yükseltmeyi hedefleyen merkezi hayata geçirecek protokol Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi'nde düzenlenen törenle imzalandı.

Törende konuşan KİTVAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili İklil Ulueren bu proje ile Ege Üniversitesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi'nin uluslararası akreditasyon sistemine sahip olacağını, onkoloji tedavisi gören çocukların ABD ve Avrupa'da tedavi gören çocuklarla eşit kalitede hizmet alacağını belirterek "Hasta çocuklarımıza dünyadaki yeni tedavilere ulaşma olanağını sağlayacak bu projeyi yine yüce gönüllü hayırseverlerimizin katkılarıyla hayata geçireceğiz" dedi.

Çocuk Onkolojisi Uzmanı Prof.Dr. Serap Aksoylar ise merkezin daha fazla sayıda çocuğu yaşama kazandırma hedefi kapsamında atılmış çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Ege Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Kutsal Turhan ise projenin önemine dikkat çekerek "KİTVAK yöneticilerine ve gönüllü bağışçılara hem Rektörlüğüm hem hastanemiz hem de bu merkezde tedavi görecek çocuklarımız adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Ege Üniversitesi, Avrupa, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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