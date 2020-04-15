İzmir'de hükümlülerin tahliye ve izin işlemleri sürüyor - Son Dakika

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarında hükümlülerin tahliye ve izin işlemleri sürüyor.

7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı ceza infaz kurumlarında hükümlülerin tahliye ve izin işlemleri sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı kurumlarda barındırılan hükümlülerin sağlık kontrolleri yapıldı, emanet eşya ve emanet para işlemleri bitirildi, her hükümlüye birer adet maske, eldiven ve bilgilendirme broşürü verildi. İl dışına gidecek hükümlülerin gidecekleri illere ve İzmir otogarına nakli, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile koordineli şekilde sağlandı. İl içine gidecek hükümlülerin kampüs önünden yine belediye otobüsleri ile daha önceden planlanan il içindeki merkezlere nakilleri devem ediyor. Hükümlülerin naklinin yapılacağı araçlar önceden dezenfekte edildi, araçlarda sosyal mesafe kuralları da gözetilerek hükümlülerin ulaşım hizmetlerinden faydalanmaları sağlandı. İzne çıkacak ve tahliye olacak diğer hükümlülerin işlemleri devam ediyor. - İZMİR