İzmir'de Husumetli Olduğu Kişiyi Öldürüp Cesedini Ateşe Verdi

Kemalpaşa ilçesinde Damlacık Mahallesi''nde A.A., aralarında para meselesi yüzünden husumet bulunan Cemil Z. ile inşaat halindeki bir evde buluştu. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., yanında taşıdığı tabancayla Cemil Z.''ye ateş edip öldürdü, ardından da cesedini ateşe verdi.

SİLAH SESLERİNİ İHBAR ETTİLER

Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi''ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cemil Z.''nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma olayın ardından kaçan A.A.''yı İzmir- İstanbul Otoyolu Ulucak bağlantı yolunda yakalayıp, gözaltına aldı. A.A.''nın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.