İzmir'de husumetlisini öldüren zanlı adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de husumetlisini öldüren zanlı adliyede - Son Dakika

İzmir'de husumetlisini öldüren zanlı adliyede

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi husumetlisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

İzmir'de husumetlisini öldüren zanlı adliyede, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi husumetlisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Polis ekiplerinin başarılı çalışması sonucu kıskıvrak yakalanan zanlı bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


Olay, dün sabah saat 08.00 sıralarında Pınarbaşı semti 7046 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada çalışan Kemal Torun (39), işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı. Sokak ortasında yaşanan tartışma şiddetlenerek kavgaya dönüştü. Torun, tartıştığı kişi tarafından defalarca bıçak darbesi aldı. Talihsiz adam kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yapılan müdahalede Torun'un hayatını kaybettiğini belirlendi.


Eşi hamile olan Torun'un 2 ay sonra baba olacağı öğrenildi. Torun'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Kıskıvrak yakalandı


Kemal Torun'u bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen M.G. (24) isimli şahıs polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.G.'yi (24) ikametinde gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan zanlının ilk ifadesinde, maktul Kemal Torun ile aralarında husumet olduğunu söylediği öğrenildi.


Adliyeye sevk edildi


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından adresinde kıskıvrak yakalanan şüpheli M.G., polise verdiği ilk ifadesinde aralarında husumet olduğu için Kemal Torun'u öldürdüğünü belirtti. M.G. emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Polis, Torun, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:21 Kaynak: İHA
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