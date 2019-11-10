Son Dakika Haberleri: İzmir'de huzur operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de huzur operasyonu

İzmir'de huzur operasyonu

6 saat önce

İzmir'de huzur operasyonu Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şahıs yakalandı, toplam 74 bin 172 idari para cezası uygulanırken, 2 tabanca ve 3 gram esrar ele geçirildiİZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün 122 noktada, 958 personel ve 235 tim/unsur ile eş zamanlı...

İzmir'de huzur operasyonu

Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şahıs yakalandı, toplam 74 bin 172 idari para cezası uygulanırken, 2 tabanca ve 3 gram esrar ele geçirildi

İZMİR - İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün 122 noktada, 958 personel ve 235 tim/unsur ile eş zamanlı huzur operasyonu düzenlendi. Kontrollerde çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şahıs yakalandı, toplam 74 bin 172 idari para cezası uygulanırken, 2 tabanca ve 3 gram da esrar ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, dün 122 noktada, 958 personel ve 235 tim/unsur ile eş zamanlı huzur operasyonu düzenledi. Yapılan kontrollerde, 6 bin 478 şahıs sorgulandı, hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların 8'inin yoklama kaçağı, 2'sinin yaralama, birinin tehdit, birinin hakaret, birinin hırsızlık, birinin görevi yaptırmamak için direnme, 2'sinin yükümlülüğün ihlali sebebiyle arandığı belirtildi. Ayrıca bir hükümlü/tutuklu olup kaçan şahıs yakalandı. Uygulamada bin 224 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 4 bin 705 aracın sorgusu yapıldı, 33 araç trafikten men edildi. Kontrollerde toplam 74 bin 172 idari para cezası uygulanırken, 2 tabanca ve 3 gram da esrar ele geçirildi.

İzmir'de huzur operasyonu

İzmir, Huzur, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Otomobil 6 metre yükseklikten binanın bahçesine düştü: Sıkışan çifti vatandaşlar kurtardı Kardeşini öldürmekle suçlanan ağabey: Ayarlanan ifadeyi kabul ettim Hatay'da sokağa terk edilmiş bebek bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 17:54:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de huzur operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]