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İzmir'de huzur operasyonu

6 saat önce

İzmir'de, jandarma tarafından yapılan huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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İzmir'de, jandarma tarafından yapılan huzur operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bine yakın personelle huzur operasyonu yaptı. Yapılan kontrollerde, 6 bin 803 kişinin sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalarda, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 2'si çoçuk 1'i yetişkin olmak üzere kayıp 3 kişi de bulundu. Uygulamada ayrıca ikamet araması yapılarak 7 kişiye 4 bin 36 TL para cezası uygulandı.

(Ali İhsan Çiftçi - İsmail Hakkı Ergün/İHA)

Jandarma, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:55 Kaynak: İHA
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