İzmir'de Huzur ve Güven Operasyonu Yapıldı
1 saat önce
İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen huzur ve güven operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
İzmir
İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen huzur ve güven operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri huzur ve güven ortamının devamlılığı için başta asayiş, terör, narkotik, hırsızlık, dolandırıcılık suçlarına yönelik caydırıcılık oluşturmak ile aranan şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı uygulama yaptı.
İl genelinde bin 199 personelden oluşan 280 unsur ile özel eğitimli 3 köpeğin katıldığı uygulamada, 8 bin 681 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve 4 bin 832 araç ile 417 umuma açık yer kontrol edildi.
Kontroller sonucunda 9 şüpheli gözaltına alındı ve kayıp olarak aranan 1 kişi tespit edildi. Ayrıca 3 çalıntı araç yakalandı, 13 araç da trafikten men edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 01:39 Kaynak: AA
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