Son Dakika Haberleri: İzmir'de Huzur ve Güven Operasyonunda 10 Gözaltı

İzmir'de Huzur ve Güven Operasyonunda 10 Gözaltı

42 dakika önce

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen huzur ve güven operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan 9 kişi ile 1 kayıp şahıs yakalandı.

İzmir'de Huzur ve Güven Operasyonunda 10 Gözaltı, System.String[]
İzmir İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen huzur ve güven operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan 9 kişi ile 1 kayıp şahıs yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, bin 119 personel ile huzur ve güven operasyonu icra etti. Yapılan kontrollerde 8 bin 681 şahıs, 4 bin 832 araç ve 417 umuma açık yer kontrol edilirken, üç çalıntı araç yakalandı, 13 araç trafikten men edildi. Hakkında yakalama kararı olan 9 şüpheli ve 1 kayıp şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:33 Kaynak: İHA

Jandarma, Huzur, İzmir, 3. Sayfa
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