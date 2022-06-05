İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti - Son Dakika
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İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti

05.06.2022 22:15

İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti İzmir'in Konak ilçesinde, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen belediye otobüsüne yorgun tabanca mermisi isabet etti.

İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde, yolcularını aldıktan sonra hareket saatini bekleyen belediye otobüsüne yorgun tabanca mermisi isabet etti. Herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmezken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Alsancak Semti Lozan Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim A. (38), idaresindeki 680 numaralı ESHOT belediye otobüsü, duraktan yolcularını aldıktan sonra hareket saatini beklemeye başladı. İçerisine onlarca yolcunun bindiği otobüsün üst kısmında bulunan havalandırma camına, bir anda nereden geldiği tespit edilemeyen yorgun tabaca mermisi isabet etti. Panik yapan yolcular, şoför tarafından araçtan tahliye edilirken, durum polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince otobüs içerisinde incelemelerde bulunuldu.

Öte yandan, olayda herhangi bir yaralanma söz konusu olmazken, polis ekiplerince konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti
İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti
İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti
İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti
İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti
İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti
İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti
İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti
İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti
İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İçinde yolcu bulunan belediye otobüsüne mermi isabet etti - Son Dakika
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