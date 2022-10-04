İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim yırtan şahıslar olayı hatırlamadıklarını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim yırtan şahıslar olayı hatırlamadıklarını söyledi

04.10.2022 11:56

İzmir'in Çiğli ilçesinde içki sofrasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe veren ve o anları kayda alan 2 kişi yakalandı. Şahıslar emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledi.

26 Eylül tarihinde İzmir'de çekildiği belirlenen ve sosyal medyaya düşen görüntüler büyük infial yarattı. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir evde çekilen görüntülerde içki sofrasında 2 kişinin dini değerlerle alay ettiği, içlerinden birinin Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği görüldü.

İSLAM'A VE MÜSLÜMANLARA HAKARET ETTİLER

Kutsal kitabı yırtıp yakan kişiyi cep telefonu kamerasıyla videoya alan kişinin de İslam'a ve Müslümanlara yönelik hakaret ettiği anlar görüntülere yansıdı. Şahısların daha sonra videoyu hesaptan sildikleri tespit edildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntülere ise tepkiler çığ gibi büyüdü. Yüzlerce kullanıcı şahısların hesap vermesi gerektiğini belirtti.

2 KİŞİ HEMEN GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyetin 2 kişinin kimliklerini tespit ettiğini ve savcılık kararıyla şahısların gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri emniyet teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar."

HATIRLAMADIKLARINI SÖYLEDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde götürüldükleri hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahısların emniyetteki ilk ifadelerinde alkollü olduklarını ve olayı nasıl gerçekleştirdiklerini hatırlamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

YORUMLAR (2)
  • GÖKHAN Uzel: Bir müslümanın bunu yaptığını gördünüz mü. Yapmaz çok dikkat etmek gerek yaşanan olayların aynı zaman gelmesi, tesadüf değil. Tepkimizi verelim fakat bu orantılı ve yasal yollardan olmalı ülkemizin bütün sinir uçlarına dokunuyorlar aman dikkat ve cezasız kalmasın bu olay hukun önünde Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
İzmir Rooftop Festivale Yoğun Katılım İzmir Rooftop Festivale Yoğun Katılım Altay ateşe düştü Altay ateşe düştü

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim yırtan şahıslar olayı hatırlamadıklarını söyledi - Son Dakika


Son Dakika
12:04 Kısa süre önce boşanan Selin Ciğerci'nin yeni sevgilisiyle romantik fotoğrafı ortaya çıktı
12:02 Türkiye'nin doğal gaz ödemeleri için Rusya'dan erteleme istediği iddiasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki
12:00 VAR'dan en fazla ücret kazanan hakem Alper Ulusoy oldu
11:56 İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim yırtan şahıslar olayı hatırlamadıklarını söyledi
11:44 Bakan Yanık'tan anaokulu destekleri açıklaması: Herhangi bir başvuru yok, ailelerin çocuğunu anaokuluna kaydettirmesi yeterli
11:43 Bakıcıyla ilişkisini öğrenen karısını katletti! Mahkemenin hatası yüzünden serbest kaldı
11:39 Popstar Bayhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Çocukken sokakta kalırken taciz etmeye yeltendiler
11:27 MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışını eleştirdi: Çözülmüş bir meseleyi istismar etmenin manası yok
11:26 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,58 seviyesinden işlem görüyor
11:25 ABD'li diplomattan tartışma yaratacak sözler: Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sert söylemlerinin ardında Putin var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 12:24:52. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim yırtan şahıslar olayı hatırlamadıklarını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement