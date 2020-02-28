İzmir'de İdlib saldırısının ardından provokatif paylaşımlara soruşturma - Son Dakika

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin Mehmetçiğe saldırısının ardından sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin Mehmetçiğe hava saldırısının ardından sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan kişilere yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla ilgili yapılan açıklamada, "27 Şubat 2020 tarihinde Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak askerlerimize ait olduğu yönünde provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak sosyal medya üzerinden yayımlanan video, resim ve paylaşımları yapanlar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216, 217 ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi kapsamında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Kanunlara Uymamaya Tahrik, Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.