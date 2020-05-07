İzmir'de iftar sonrası Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeniyle Türk Kızılayı Ege Bölgesi'nin kan stoklarının bitme seviyesine gelmesi nedeniyle İzmir'in Bornova ilçesinde bir araya gelen yaklaşık 150 kişilik grup iftar sonrası kan bağışında bulundu.



Korona virüs salgını nedeniyle Türk Kızılayı Ege Bölgesi'nin kan stoklarında yaşanan düşüş nedeniyle, İzmir'in Bornova ilçesinde iftar sonrası bir araya gelen yaklaşık 150 kişilik grup kan bağışında bulundu. Bağış öncesi açıklamalarda bulunan Türk Kızılay'ı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış, "Ülkemizde ciddi manada takip ettiğimiz korona virüs dolayısıyla azalan kan stoklarımızla ilgili sizlerle bir araya gelmiş durumdayız. İzmir'de kan stoklarımız maalesef tükendi. Bu vesileyle gerek vatandaşlarımızla, gerekse de hasta yakınlarımız aracılıyla kan ihtiyacı olan insanlarımızın kan ihtiyaçlarını çözmek için çağrılarda bulunduk. İnşallah gerek salgın dolayısıyla geçirdiğimiz bu sıkıntılı günleri, gerekse de azalan kan stoklarımızı bağışçılarımızın da yapmış oldukları destekler ile eski günlerimize dönmeyi temenni ediyorum" dedi.



"İzmir'imizde kan stokları bitme seviyesinde"



"İzmir'imizde kan stoklarımız hemen hemen bitti denilebilecek seviyeye geldi" diyen İzmir Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul, "Tüm sosyal medya aracılığıyla ve medya aracılığıyla bir duyuruya çıktık. Bu duyurumuza kulak vererek bizlere yardımcı olan Genç Erdemliler Platformu'na ve buraya gelen tüm vakıf ve derneklere teşekkür ederiz" diye konuştu.



Türk Kızılay'ı İzmir Şube Başkanı Kerem Baykalmış'ın da kan bağışında bulunduğu etkinlik, vatandaşlarında bağışlarının alınmasının ardından sona erdi. - İZMİR