Son dakika haberi! İZMİR'DE 'İHALEYE FESAT' KARIŞTIRANLARA OPERASYON - Son Dakika
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Son dakika haberi! İZMİR'DE 'İHALEYE FESAT' KARIŞTIRANLARA OPERASYON

04.07.2022 09:27

Son dakika haberine göre İZMİR'in Menderes ilçesinde, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla aralarında belediye çalışanlarının da olduğu 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin düzenlediği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah Menderes Belediyesi'nde ihaleye fesat karıştırdıkları ileri sürülen 28 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında belediye çalışanlarının da olduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonun sürdüğü bildirildi.

Haber: Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)-

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İZMİR'DE 'İHALEYE FESAT' KARIŞTIRANLARA OPERASYON - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İZMİR'DE 'İHALEYE FESAT' KARIŞTIRANLARA OPERASYON - Son Dakika
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