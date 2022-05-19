İzmir'de ihbara giden polis aracına 'mermi' isabet etti - Son Dakika
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İzmir'de ihbara giden polis aracına 'mermi' isabet etti

19.05.2022 21:21

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, motosikletli 2 şüphelinin ekiplerden kaçarken havaya ateş etmesi sonucu polis otosuna 'yorgun mermi' isabet etti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, motosikletli 2 şüphelinin ekiplerden kaçarken havaya ateş etmesi sonucu polis otosuna 'yorgun mermi' isabet etti.

Olay, akşam saatlerinde Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı için adrese giden polis ekiplerinin kullanmış olduğu araca, ekiplerin sokağa girdiğini gören motosiklet üzerindeki iki kişi kaçarken havaya ateş etti. Şüphelilerin tabancasından çıkan 'yorgun mermi' polis aracına isabet etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi.

Olayda herhangi bir polis yara almazken, ekiplerce çevre güvenliği alınarak olay yerinde incelemelerde bulunuldu. Kaçan motosikletli şüphelileri yakalamak için ise polis ekiplerince geniş çaplı araştırma başlatıldığı öğrenildi.

(Mustafa İç/İHA)

İzmir'de ihbara giden polis aracına 'mermi' isabet etti
İzmir'de ihbara giden polis aracına 'mermi' isabet etti
İzmir'de ihbara giden polis aracına 'mermi' isabet etti
İzmir'de ihbara giden polis aracına 'mermi' isabet etti

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmir'de ihbara giden polis aracına 'mermi' isabet etti - Son Dakika
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