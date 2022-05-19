İhbara giden polis ekibinin aracına "yorgun mermi" isabet etti - Son Dakika
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İhbara giden polis ekibinin aracına "yorgun mermi" isabet etti

19.05.2022 21:18

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekibi aracına "yorgun mermi" isabet etti.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahlı kavga ihbarına giden polis ekibi aracına "yorgun mermi" isabet etti.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi'nde silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye 73 A 73329 plakalı ekip sevk edildi.

Ekibin aracının sokağa girdiğini gören 2 şüpheli, havaya ateş ederek motosikletle bölgeden kaçtı.

Zanlıları yakalamak için hareket eden ekip otosunun tavanına "yorgun mermi" isabet etti.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

İhbara giden polis ekibinin aracına yorgun mermi isabet etti
İhbara giden polis ekibinin aracına yorgun mermi isabet etti
İhbara giden polis ekibinin aracına yorgun mermi isabet etti
İhbara giden polis ekibinin aracına yorgun mermi isabet etti
İhbara giden polis ekibinin aracına yorgun mermi isabet etti
İhbara giden polis ekibinin aracına yorgun mermi isabet etti
İhbara giden polis ekibinin aracına yorgun mermi isabet etti
İhbara giden polis ekibinin aracına yorgun mermi isabet etti
İhbara giden polis ekibinin aracına yorgun mermi isabet etti

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İhbara giden polis ekibinin aracına "yorgun mermi" isabet etti - Son Dakika
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