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İzmir'de ihracat arttı, ithalat azaldı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü, İzmir'in ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı.

İzmir'de ihracat arttı, ithalat azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü, İzmir'in ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. İzmir'de ihracat yüzde 1,4 artarken ithalat yüzde 7,2 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, İzmir'de 2019 yılı ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,4 artarak 926 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 azalarak 565 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir'de ihracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ekim ayında yüzde 149,9 iken, 2019 Ekim ayında yüzde 163,7'ye yükseldi.


İzmir'den en fazla ihracat Almanya'ya


TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, İzmir'den Almanya'ya yapılan ihracat 2019 yılı ekim ayında 100,9 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla ABD (76,9 milyon dolar), Birleşik Krallık (61 milyon dolar), İspanya (56,5 milyon dolar) ve İtalya (42,4 milyon dolar) takip etti. İhracatta olduğu gibi ithalatta da yine Almanya ilk sırada yer aldı. İzmir'e Almanya'dan yapılan ithalat 2019 yılı Ekim ayında 62,1 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla Çin (54,7 milyon dolar) ve ABD (39,2 milyon dolar) izledi.


2019 yılı Ekim ayında İzmir'de en çok ihraç edilen "Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler" (80,9 milyon dolar) fasılını "Örme giyim eşyası ve aksesuarı" (74,4 milyon dolar) ve "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler" (73,4 milyon dolar) ihracatı takip etti.


İzmir, Ege bölgesinde ihracatta birinci


Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, Ege Bölgesi'nde ekim ayında gerçekleşen ihracatın yüzde 57,3'ü İzmirli firmalar tarafından yapıldı. - İZMİR

Türkiye İstatistik Kurumu, İhracat, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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