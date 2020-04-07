İzmir'de ihtiyaç sahiplerine 10 ton balık dağıtıldı - Son Dakika

İZMİR'de, Kızılay Konak Şubesi ve iş insanları Seyithan Alak (34) ile Hamza Alak (40), ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 10 ton balık dağıttı. Kızılay olarak bu tarz etkinliklere devam edeceklerini belirten Kızılay Konak Başkanı Ömür Şanlı, "Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın. Bu tarz çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' uyarılarının ardından vatandaşlar sokağa çıkmamaya başladı. Evden çıkmayan özellikle 65 yaş üzeri vatandaşlara yardım için Vefa Destek Grupları kurulurken, birçok kişi de farklı şekillerde destek olmaya çalışıyor. Bu kapsamda iş insanları Seyithan Alak (34) ve Hamza Alak (40), Kızılay Konak Şubesi ile irtibata geçerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara balık dağıtmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine iki yardımsever ve Kızılay Konak Başkanı Ömür Şanlı ile ekibi, kentin çeşitli noktalarında vatandaşların evlerine giderek toplamda yaklaşık 10 ton balık dağıttı.

'SİZ EVDE KALIN, BİZ İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYALIM'

Kızılay olarak vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirten Kızılay Konak Başkanı Ömür Şanlı, "Kızılay olarak vatandaşlarımıza 'Siz evde kalın, biz ihtiyaçlarınızı karşılayalım' diyoruz. Balık da sağlıktır. Seyithan Alak ve Hamza Alak da bizlere ulaşıp böyle bir hayır yapmak istediklerini ilettiler. Biz de kendilerine teşekkür ederek bir araya geldik ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza balık dağıtmaya başladık. Yeter ki vatandaşlarımız evde kalsın. Biz, hayırseverlerimizle birlikte onların yanında olmaya devam edeceğiz. Genel merkezimizden gelen bütçeyle, ihtiyaç sahibi olduklarını tespit ettiğimiz ailelere 400 TL maddi destek sağlayacağız. Bunların yanı sıra gıda kolileri ve hijyen malzemelerini de dağıtarak vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Kızılay olarak her gün sahada olacağız. Yine bu süreçte 9 Eylül Hastanesi'ne maske yardımında bulunacağız. Yeter ki evimizde kalalım, bu süreç bittikten sonra daha güzel günler göreceğiz" dedi.

'BESLEYİCİ DEĞERİ YÜKSEK OLDUĞU İÇİN BALIK DAĞITIYORUZ'

Yaklaşık 10 ton balığı ihtiyaç sahiplerine ulaştıran iş insanı Seyithan Alak da ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiğini ve bu zamanlarda vatandaşların ihtiyaçlarını ellerinden geldiğinde karşılamak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Normalde de bu tarz çalışmalar yapıyorduk. Ancak vatandaşlarımızın bu dönemde daha fazla ihtiyaçları olduğunu düşünerek Kızılay ile harekete geçtik. 'Haftada iki gün balık, ömür boyu sağlık' diyerek besleyici değeri de yüksek olduğu için vatandaşlarımıza balık dağıtıyoruz. Yakın zamanda yine Kızılay ile erzak kolileri de dağıtmayı planlıyoruz. Ayrıca her sene ücretsiz olarak yaptığımız balık-midye festivalini de iptal ettik. Oraya ayırdığımız bütçenin tamamını da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için ayırdık. Amacımız evde kalan vatandaşlarımızın sağlıklı zaman geçirmesini sağlamak."