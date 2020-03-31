İzmir'de ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek yardımı - Son Dakika

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İzmir'de ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek yardımı
6 saat önce
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek yardımına başladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine çorba ve ekmek yardımına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 önlemleri kapsamında hazırlanan çorba ve ekmek yardım kampanyası devam ediyor. Bu çerçevede günlük 2 bin kişiye çorba ve ekmek dağıtılması hedefleniyor.
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesinin geliri olmayan 65 yaş üstündekilere gıda, 1-5 yaş arası çocuğu olup geliri bulunmayan sisteme kayıtlı ailelere de süt ve gıda paketi ulaştırdığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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