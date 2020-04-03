Son Dakika › Güncel › İzmir'de ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlar evlerinde yapılacak - Son Dakika
İzmir'de ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlar evlerinde yapılacak
6 saat önce
İzmir Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Paketi'nde yer alan, bin lira tutarındaki nakdi yardımların, hak sahiplerinin evlerine gönderileceğini bildirdi.
İzmir Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Paketi'nde yer alan, bin lira tutarındaki nakdi yardımların, hak sahiplerinin evlerine gönderileceğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre karar, PTT şubelerinde yaşanan yoğunlukların vatandaşların sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla alındı. Sosyal yardımın dağıtımının, PTT dağıtıcıları ve kolluk birimleri iş birliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, "İzmir genelinde yardım alacak hemşerilerimizin evlerinde kalmaları temennisiyle toplumumuzun sağlığı konusunda göstermiş oldukları anlayış ve destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerine de yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:48 Kaynak: AA
Son Dakika Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek olmuşken otelde parti düzenlediler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs yardım kolisi fiyatıyla ilgili tartışmalara cevap verdi: İlk koli prototipti Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL destek Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı