İzmir'de ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlar evlerinde yapılacak - Son Dakika

İzmir Valiliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında açıklanan Ekonomik İstikrar Paketi'nde yer alan, bin lira tutarındaki nakdi yardımların, hak sahiplerinin evlerine gönderileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre karar, PTT şubelerinde yaşanan yoğunlukların vatandaşların sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla alındı. Sosyal yardımın dağıtımının, PTT dağıtıcıları ve kolluk birimleri iş birliğinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "İzmir genelinde yardım alacak hemşerilerimizin evlerinde kalmaları temennisiyle toplumumuzun sağlığı konusunda göstermiş oldukları anlayış ve destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerine de yer verildi.