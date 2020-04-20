İzmir'de ihtiyaç sahiplerine sebze meyve paketi - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında ihtiyaç sahiplerine sebze ve meyvelerin yer aldığı yardım paketi dağıtacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada elma, portakal, limon, soğan ve patates bulunan paketlerin ilk etapta 5 bin adet olarak desteklenen ailelere ulaştırılacağı belirtildi.

Salgına karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için "direnç paketi" adı verilen yardım paketleriyle üreticinin de desteklenmesinin amaçlandığını, sebze meyve halinden birinci elden alınan ürünlerin üzerinde "İzmir halkının hediyesidir" yazan kolilerle dağıtılacağı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gıdaya ulaşmakta zorluk çekenlere desteğin süreceğini belirterek bugüne kadar 56 bin 231 destek kolisinin dayanışma kampanyası sayesinde yerlerine ulaştırıldığını, hedefin ilk etapta 100 bin aileye ulaşmak olduğunu bildirdi.