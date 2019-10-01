Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
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İzmir'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

1 saat önce

İzmir'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (2)BEKÇİLER HASTANE ÇEVRESİNDE DEVRİYE ATTIİZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

İzmir'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı (2)

BEKÇİLER HASTANE ÇEVRESİNDE DEVRİYE ATTI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Selahattin Bakır'ın öldüğünü duyan yakınları, hastanede sinir krizi geçirerek, hastanenin camlarına ve çevreye zarar verdi. Kalabalık grup çevik kuvvet ekipleri tarafından dağıtılırken, Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'n bağlı bekçiler, sabah saatlerine kadar hastanenin içerisinde ve bahçesinde herhangi bir olaya karşı devriye attı. Öte yandan, dün akşam saatlerinde çıkan kavgada ağır yaralanan Gökhan Bakır'ın hayati tehlikesinin devam ettiği ve Barış P.'nin ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

İzmir'de iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:05 Kaynak: DHA
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