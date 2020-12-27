İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Polis ekiplerinin, olaya karışan kişileri ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürdüğü öğrenildi.

Kavgada hafif yaralanan 4 kişi ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı büyümeden önledi.

Sarıyer Mahallesi'nde komşu iki aile arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı.

İzmir 'in Karabağlar ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

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