İzmir'de iki aile arasında silahlı çatışma: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de iki aile arasında silahlı çatışma: 4 yaralı - Son Dakika

İzmir'de iki aile arasında silahlı çatışma: 4 yaralı

6 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde husumetli iki aile arasında pompalı tüfeklerle çatışma çıktı.

İzmir'de iki aile arasında silahlı çatışma: 4 yaralı, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde husumetli iki aile arasında pompalı tüfeklerle çatışma çıktı. 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


Olay, saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi 6315/5 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce de aralarında husumet olan ve hurdacılık yaparak geçimini sağlayan iki aile arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce her iki taraftan birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Meydana gelen çatışmada saçmaların isabet ettiği 4 kişi yaralandı. Olaya tanık olan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan şahısları ambulansla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralı şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Çatışma anı kameraya yansıdı


Öte yandan meydana gelen çatışma anı cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki aile arasındaki kavga ve pompalı tüfeklerin patladığı anlar görüldü.


Polis gece boyunca nöbet tutacak


Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, silahlı çatışma ile ilgili her iki aileden de 5 kişiyi gözaltına aldı. Ayrıca çatışmanın meydana geldiği mahalleye çevik kuvvet ve yunus ekipleri sevk edildi. Ekiplerin gece bekçileriyle beraber mahallede güvenlik önlemi alacağı öğrenildi. - İZMİR

İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:03 Kaynak: İHA
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