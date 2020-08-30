İzmir'de iki aile arasında tartışma: 1 yaralı - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çimentepe Mahallesi 600 Sokak'ta, aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki aile arasında kavga çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipler sevk edildi.
Kavgada cam şişe isabet ettiği öğrenilen 15 yaşındaki K.E. yaralandı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sırasında evinin çatısından pompalı tüfekle havaya ateş açtığı iddia edilen V.D. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:07 - Kaynak: AA
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