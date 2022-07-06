İzmir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

06.07.2022 14:12
İzmir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklar arasında kavga çıkması sonrası aralarında husumet oluşan iki ailenin silahlı ve bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çocuklar arasında kavga çıkması sonrası aralarında husumet oluşan iki ailenin silahlı ve bıçaklı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Demircili Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil oldu. Jandarmanın müdahalesiyle kavga sonlandırıldı.

Kavgadan dolayı aralarında husumet bulunanlardan bazıları bugün bir kıraathanede bir araya geldi. Burada yeniden başlayan kavgada Şehmus Çoban bıçakla yaralandı, A.Ç. ise yanındaki tabancayla Nasurullah Uçkun'a ateş ederek kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uçkun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bıçakla yaralanan Çoban ise sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, A.Ç ile kavgaya karıştığı belirlenen diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütürken mahalle içinde yakın konumda bulunan iki aileye ait evlerin çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

YORUMLAR
500
İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü İzmir'de park halindeki otomobil alev topuna döndü ÖDEMİŞ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI ÖDEMİŞ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI
Kaynak: AA

Demircili, Ödemiş, kavga, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:17 Nisan ayında evlenen oyuncu Selahattin Paşalı baba oldu: Ailemize hoş geldin Pera'm
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
13:57 Evinde duş alan kadını camdan izlemişti! Tutuklanan o sapığın 7 yıla kadar hapsi istendi
13:55 İngiltere'nin kalbinde Müslüman çocuklara okulda domuz eti yedirdiler! Aileler çılgına döndü
13:48 Futbolcular Birliği'nden Türk kulüpleriyle anlaşacak oyunculara şaşırtan uyarı
13:38 Annesini ve 2 kardeşini öldürüp mesaj attı sonra intihar etti: Gelin cenazeyi alın
13:37 Coşkun Sabah uğradığı ihaneti yıllar sonra anlattı: Askerdeyken Hülya Avşar beni Tanju Çolak'la aldattı
13:36 Uyuyan kaplana saldıran köpek, bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti
13:05 Teröristbaşı Öcalan lehine slogan atılan eylemde polise yumruk atan DBP'li milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı
12:41 Dünyaca ünlü tenisçiyi sahaya sütyensiz çıkarmışlardı! Spor tarihine geçen kare yeniden gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 14:31:59. #1.13#
SON DAKİKA: İzmir'de iki aile arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement