Son Dakika Haberleri: İzmir'de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

58 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir'de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güzelhisar Caddesi Cindere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aliağa istikametinden Karakuzu Mahallesi yönüne doğru seyir halinde bulunan Mehmet Aktaş (49) yönetimindeki 35 F 3827 plakalı otomobil ile Karakuzu yönünden Aliağa yönüne giden İlker Ş .(33) yönetimindeki 41 E 5381 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mehmet Aktaş (49) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücü İlker Ş. (33), yolcular Doğan K. (33) ve Ramazan A. (14) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yolcu Ramazan A. (14) ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:50 Kaynak: İHA

Aliağa, İzmir, 3. Sayfa
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