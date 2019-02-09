İzmir'de İki Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
58 dakika önce
İzmir'in Aliağa ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İzmir
'in Aliağa
ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Güzelhisar
Caddesi Cindere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aliağa istikametinden Karakuzu Mahallesi yönüne doğru seyir halinde bulunan Mehmet Aktaş (49) yönetimindeki 35 F 3827 plakalı otomobil ile Karakuzu yönünden Aliağa yönüne giden İlker Ş .(33) yönetimindeki 41 E 5381 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Mehmet Aktaş (49) olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonet sürücü İlker Ş. (33), yolcular Doğan K. (33) ve Ramazan A. (14) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Aliağa Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yolcu Ramazan A. (14) ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi
Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:50 Kaynak: İHA
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