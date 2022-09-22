İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı

22.09.2022 14:53

İzmir'in Bornova ilçesinde park halindeki minibüsün arkasında duran bir kişi, arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu iki aracın arasında sıkıştı. Ölümden dönüp olaydan yaralanarak kurtulan adam, hastaneye kaldırıldı. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün saat 10.40 sıralarında Kamil Tunca Caddesi'nde meydana gelen kazada servis minibüsü şoförü olduğu öğrenilen bir kişi, sağ şeritte park halinde olan aracının arkasında durduğu esnada, başka bir otomobilin kendisine çarpması sonucu iki aracın arasında kaldı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yürekleri ağza getiren kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde servis minibüsü şoförünün aracın arkasında bir şeylerle uğraştığı esnada bir aracın geldiği, son anda frene basarak aracın sol tarafıyla adama çarptığı ve iki araç arasında sıkıştığı anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de iki aracın arasında kalan vatandaş ölümden döndü! Mucize anları kameraya yansıdı - Son Dakika
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