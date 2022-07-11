İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

11.07.2022 16:25
İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi

İzmir'in Urla ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen ve iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

İzmir'in Urla ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen ve iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Kazada yaralanan 4 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Kaza, 9 Temmuz saat 19.30 sıralarında Balıklıova Mahallesi Karaburun Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Urla'dan Karaburun istikametine seyir halinde olan C.A. idaresindeki 35 AE 6817 plakalı araç ile hatalı sollama yaptığı öne sürülen ve Karaburun'dan Urla istikametine seyir halinde olan O.A. idaresindeki 35 AGU 958 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki araç da hurda yığınına dönerken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AKS ekipleri sevk edildi.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Meydana gelen feci kazada araç içerisinde sıkışan toplam 7 kişi AKS ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede C.A. yönetimindeki araçta bulunan Emine Akşit'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. O.A.'nın idaresindeki araçta bulunan Zeynep Alpsoy (26), ise tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaralı C.A., B.A., A.S.A, ile diğer araçta bulunan R.A'nın ise tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, kazada hafif yaralanan sürücü O.A.'nın hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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