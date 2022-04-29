İzmir'de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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İzmir'de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

29.04.2022 02:33

İzmir'de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı İzmir'in Menemen ilçesinde, depo ve üretim yeri olarak kullanılan iki ayrı adrese yönelik düzenlenen kaçak tütün operasyonunda; 230 kilogram kaçak tütün, binlerce boş ve dolu bandrolsüz makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi.

İzmir'de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde, depo ve üretim yeri olarak kullanılan iki ayrı adrese yönelik düzenlenen kaçak tütün operasyonunda; 230 kilogram kaçak tütün, binlerce boş ve dolu bandrolsüz makaron ile sigara sarma makineleri ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince bir süredir takibi yapılan kaçak tütün-bandrolsüz sigara satışı ve imalatına yönelik çalışmalar dahilinde Gölcük Mahallesi'nde bulunan depo ve üretim yeri olarak kullanıldığı tespit edilen iki ayrı adrese alınan savcılık kararının ardından dün operasyon düzenledi. Ekipler tarafından adreslerde yapılan aramalarda; 7 koli içerisinde 230 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 32 koli içerisinde 244 bin 600 adet bandrolsüz boş makaron, 15 koli içerisinde 75 bin 600 adet banrolsüz dolu makaron, 2 adet sigara sarma makinesi, paketlenmiş halde 9 kilogram bandrolsüz kaçak tütün ve bir tüfek ele geçirildi.

Öte yandan, konuyla ilgili olarak F.T. ve R.T. (63), polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
İzmir'de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
İzmir'de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
İzmir'de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de iki ayrı adrese kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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