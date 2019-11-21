Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki ayrı kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de iki ayrı kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

İzmir'de iki ayrı kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı

7 saat önce

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok sayıda kaçak ürüne el koyarken, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.

İzmir'de iki ayrı kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda çok sayıda kaçak ürüne el koyarken, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca Yenigün Mahallesi'nde ve Bornova Küçükpark'ta gümrük kaçağı ürünleri yakalama çalışmalarına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen iki ayrı operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.


Buca ilçesi Yenigün Mahallesi'nde bulunan bir züccaciye dükkanına yapılan baskında 860 paket elektronik sigara, 3 adet ısıtmalı tütün ürünü, 2 adet ısıtmalı tütün ürünü holder, 90 adet ısıtmalı tütün ürünü temizlik aparatı olmak üzere toplamda 955 adet gümrük kaçağı ürüne el koyuldu. El konulan 955 adet ürünün piyasa değerinin yaklaşık 25 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili Ü.Ö. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.


Bornova'da Küçükpark bölgesinde yapılan operasyonda ise 12 adet cep telefonu ve 12 adet cep telefonu şarj aleti olmak üzere toplam 24 gümrük kaçağı ürüne el konuldu. El konulan ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 30 bin lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili T.Ö., T.Ö. ve B.Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı.


Gerçekleştirilen iki operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin de soruşturmalarının devam ettiği belirtildi. - İZMİR

Emniyet Müdürlüğü, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eski sevgilisi Dilan'ı öldüren katilden mahkemede kan donduran sözler: Beni mecbur bıraktı
Meteoroloji'den Türkiye'nin batısına sağanak yağış uyarısı: Kuvvetli olacak EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 22:50:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki ayrı kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]