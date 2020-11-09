İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika

İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü

09.11.2020 05:13
İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü, System.String[]

İZMİR'in Balçova ve Konak ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Balçova ve Konak ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Balçova ilçesinde meydana gelen kazada bir market zincirine ait C.G. yönetimindeki 35 DD 6228 plakalı dağıtım aracı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda aynı yönde bisikletiyle giden Arif B.'ye (60) arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet devrilirken Adem B. ise savrularak metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Arif B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif ticari araç sürücüsü C.G.'nin gözaltına alındı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜDiğer kaza ise Konak ilçesinde meydana geldi. S.E. (40) yönetimindeki 35 SP 886 plakalı otomobil, Yeşildere Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu sırada, Zafer Payzın Köprülü Kavşağı yakınında yaya Mehmet Emre K.'ya (24) çarptı. Otomobilin çarpması sonucu savrularak ağır yaralanan Mehmet Emre K., olay yerine gelen ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mehmet Emre K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Otomobil sürücüsü S.E. ise polis tarafından gözaltına alındı. CENAZELER ADLİ TIPA KALDIRILDI Balçova ilçesinde hayatını kaybeden Arif B. ile Konak ilçesinde hayatını kaybeden Mehmet Emre K.'nin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü
İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü
İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü
İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü

Balçova, Konak, İzmir, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de iki ayrı kazada 2 kişi öldü - Son Dakika


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