İZMİR'DE İKİ AYRI OPERASYONDA KAÇAK AKARYAKIT VE HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 600 kök Hint keneviri ve 2 bin 580 litre akaryakıt yapımında kullanılan yanık yağ ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emneyit Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı olan ve yalnızca 5 kişinin yaşadığı 'Hayalet Köy' olarak bilinen Lübbey köyünde bir arazide Hint keneviri ekildiği bilgisini aldı. Harekete geçen ekiplerin bölgede yaptıkları aramada 600 kök Hint keneviri bitkisi, 4 ocak üzerinde damlatma sulama sistemi aparatları ve hortumları ele geçirildi. Operasyonda H.G. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Umurbey Mahallesi'nde bir kamyonet içerisinde kaçak akaryakıt elde etmekte kullanılan ürünün olduğu bilgisini aldı. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 1 dinamo düzeneği, 3 seyyar tank ve 1 varil içerisinde toplam 2 bin 850 kilo kaçak akaryakıt elde etmekte kullanılan yanık yağ ele geçirildi. Ekiplerce A.D. ve S.M. gözaltına alındı. 2 farklı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.