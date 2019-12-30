İzmir'de iki doktorun hayatını kaybetmesi - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de iki doktorun hayatını kaybettiği, bir polisin de yaralandığı olayın her yönüyle takipçisi olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de Torbalı İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ın ve bir kadın doktorun hayatını kaybettiği, bir polisin de yaralandığı olayın tüm sağlık camiasını büyük bir üzüntüye sevk ettiğini ve herkesi derinden sarstığını belirtti.

Olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Koca, "Bu menfur cinayetleri en ağır şekilde kınıyorum. Konunun her boyutuyla bizzat takipçisi olacağım. Başımız sağolsun. " ifadelerini kullandı.