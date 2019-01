İzmir'de İki Fuar Birden Açılacak

IF Wedding Fashion İzmir - 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile Leather & More - 2. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, 22 Ocak'ta açılacak.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş'den (İZFAŞ) yapılan açıklamaya göre fuarİzmir'de kapılarını açacak fuarlarda hem gelinlik, damatlık, abiye hem de deri sektörü bir araya gelecek.



Kapladığı alan bakımından Avrupa'nın en büyüğü olan IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı bu yıl 13. kez düzenlenecek.



Farklı ülkelerden sektör profesyonellerini İzmir'de buluşturacak fuar 25 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. Fuarda toplam 207 yerli katılımcı yer alacak. ABD, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Romanya ve Rusya'dan 14 katılımcı IF Wedding Fashion İzmir'de yerini alacak.



Fuarın açılış günü, 10. Gelinlik Tasarım Yarışması'nın sonuçları açıklanacak. Fuar, pop müzik şarkıcıları Brianna ve Kate Linn'i ağırlayacak. Sanatçılar 23 Ocak'ta katılımcı firmalardan Hot Contact'ın defilesinde performans sergileyecek. Fuarda bu yıl "Designers Area (Tasarımcılar Alanı)" oluşturulacak.



Leather & More - Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı ise bu yıl ikinci kez deri sektörünü buluşturacak.



Fuar, 24 Ocak Perşembe gününe kadar profesyonelleri tarafından ziyaret edilebilecek.



Bu fuarla birlikte üç gün boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarının, önde gelen yerli ve yabancı deri ve deri giyim üreticileri ile bir araya gelmesi sağlanacak. Fuarda deri konfeksiyon, deri aksesuar ve tabak deri yer alacak.



İzmir başta olmak üzere İstanbul ve Manisa'dan toplamda 30 katılımcının yer alacağı fuara Almanya, Rusya, Kazakistan, Norveç, Mısır, Belçika, Azerbaycan, Karadağ, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Ukrayna, Pakistan, Tunus, Dubai ve Kosova'dan alım heyeti gelmesi bekleniyor.



Fuarda genç tasarımcıların deri ve aksesuarları üzerine çalışmalar gerçekleştireceği "Tasarımcı Platformu" etkinliği gerçekleşecek. Fuarda sektör ihracatına destek veren firmaların ödüllerini alacağı bir tören gerçekleşecek.

