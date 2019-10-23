İzmir'de iki fuar birden açıldı

Madencilik Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı (MINEX) ile 46. Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı, Fuarizmir'de ziyarete açıldı.

Gaziemir ilçesinde toplam 330 bin metrekarelik 4 holüyle ülkenin sergileme açısından en büyük fuar alanı olarak gösterilen Fuarizmir, madencilik teknolojisi ile ayakkabı sektörü buluşmalarına ev sahipliği yapıyor.

İZFAŞ ve TMMOB Maden Mühendisleri Odası iş birliğiyle bu yıl 8'inci düzenlenen MINEX Fuarı, A holünde 250'si yabancı 345 firmanın katılımıyla açıldı.

Yaklaşık 2 bin profesyonel ziyaretçinin katılımının beklendiği fuarın açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin üretim olanakları ve yaşam kalitesini bir arada sunan bir şehir olduğunu söyledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin farklı noktalarındaki yatırımcıları ve inovasyonları İzmir'e çekmeye çalıştıklarını ifade eden Soyer, "Ekonomik gelişmeyi sağlamak adına doğaya zarar veren, kaynakları sınırsız şekilde hak gören bir anlayışın karşısındayız. Madencilik sektörünün ekonomiye katkıları çok fazla. Tek bir zerresini ıskalamamak gerekiyor. Dünyada madenciliğin doğaya ve çevreye daha öncelendiği bir süreci yaşıyoruz. Bu yöndeki girişimlerin Türkiye'de de hızla artması gerektiğini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya ise Türkiye'de madencilik gelişirken makine sektörünü de geliştirdiğini, artık maden teknolojileri ihraç eden konuma geldiklerini anlattı.

MINEX Fuarı, 26 Ekim'e kadar açık kalacak.

Ayakkabıda gelecek sezonun tasarımları

Fuarizmir'in B holünde ise 46'ncısı organize edilen Shoexpo - İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Sektörü temsilen 68 firma ve 2 derneğin stant açtığı fuara 27 ülkeden alıcıların gelmesi bekleniyor.

Gelecek sezonun modellerinin sergilendiği fuar, 25 Ekim'e kadar gezilebilecek.

KKTC ile ilgili değerlendirmeleri

Öte yandan, fuarda stantları ziyaret eden Tunç Soyer, önceki gün medyaya yansıyan Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerinin hatırlatılması üzerine, şunları söyledi:

"Bundan 3 sene önce yaptığım bir açıklama. Sakin Şehirler Birliği Genel Koordinatörü olduğum dönemde Kıbrıs'ta 5 şehrimizi birliğe sokmuşken, o gün barış görüşmeleri sürerken yaptığımız bir açıklama. Ne bugünkü koşullar aynı ne de ben aynı durumdayım. Bambaşka bir hüviyetimiz var. Dolasıyla sanki dün yaptığım bir demeç gibi sunulmasını büyük haksızlık olarak değerlendiriyorum."