İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si hafif 3 kişi yaralandı.

İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si hafif 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sevgi Mahallesi İsmail Tonguç parkında meydana geldi. Parkta bulunan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginlik kısa sürede büyüyünce tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Atakan D. (19), Efe U. (19) ve Umut G. (19) bıçak darbeleriyle yaralanırken, gruptaki diğer kişiler kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri bağından yaralanan Atakan D. ile göğsünden bıçaklanan Efe U.'yu İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Umut G. ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Efe U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında kavgaya karıştıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 03:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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