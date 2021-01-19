İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

19.01.2021 08:02
İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralananlardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Emre T. (31) ile Erdoğan Ç. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Emre T., elindeki bıçakla Erdoğan Ç.'yi karnından bıçakladı. Emre T. daha sonra kavgayı gören ve ayırmak için araya giren Erhan D.'yi (31) yaralayarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Erdoğan Ç. ve Erhan D. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Erdoğan Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri 2 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan Emre T.'yi kısa sürede suç aletiyle birlikte yakaladı. Kavga esnasında darp neticesiyle başından yaralandığı tespit edilen şüpheli Emre T. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Emre T. burada yapılan tedavisinin ardından gözaltına alınarak ifadesi için emniyete götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Ali İhsan Çiftçi - Hakan Polat/İHA)

Şehit, Polis, kavga, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika


Son Dakika

Rus bilim insanı uyardı: Uyku eksikliği koronavirüs kapma riskini yüzde 250 artırıyor Estetik ameliyatı olmak için gittiği hastaneden tabutla çıktı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 3 valiz dolusu para ve 3 milyon değerinde altın ele geçirildi Demir sopalarla dövdükleri adamın bir de oğlunu kaçırdılar, imdadına polis yetişti Aşılama programının ikinci adımına geçiliyor! Huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar aşılanacak İçişleri Bakanı Soylu: Polis Arama Kurtarma Birimi'ni cuma günü başlatıyoruz
"Daha önce F.Bahçeliydi" diyen baba Kahveci'den transfer sözleri: İrfan Can G.Saray'ı istiyor         
09:00
Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik Resmi Gazete'de! Azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik Resmi Gazete'de! Azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi         
08:20
Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu Hastanede korona tedavisi gören Okan Karacan, nefes almanın öneminden bahsederken gözyaşlarına boğuldu         
08:15
Katliam gibi kazada uzman çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi Katliam gibi kazada uzman çavuş, eşi ve minik oğulları yaşamını yitirdi         
08:03
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Cayır cayır yanan tarihi müftülük binası kullanılamaz hale geldi Cayır cayır yanan tarihi müftülük binası kullanılamaz hale geldi         
07:21
Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu Temsilci atamayan Twitter'ın Türkiye'den reklam alması durduruldu         
02:19
Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak Havai fişek patlaması sonucu yaralanan G.Saraylı Elabdellaoui, mayıs ayına kadar hastanede kalacak         
21:53
Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı         
20:41
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı         
20:27
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı Feci kazada bir aile paramparça oldu: Anne ve oğlu öldü, baba ağır yaralı         
18:10
Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, kazancını gayrimenkule yatırdı Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, kazancını gayrimenkule yatırdı         
17:47
Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı Felç geçiren oyuncu Sabina Toziya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden ayrıldı         
14:59
Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! Kartepe'de 13 Ocak'ta kaybolan doktorun cansız bedenine ulaşıldı         
14:53
Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi Yaptığı tespite gülerek karşı verilmesi Doğu Perinçek'i sinirlendirdi: Haddini bil, otur orada adam gibi         
13:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 09:18:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei