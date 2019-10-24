Son Dakika Haberleri: İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı

İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı

7 dakika önce

İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 yaralıİZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan iki kardeş yaralandı.

İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan iki kardeş yaralandı.

Olay, saat 02.30'da ilçeye bağlı Yeşilçam Mahallesi 2004 Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre park içerisinde oturan Ayhan Ö. ve kardeşi Erhan Ö'nün yanlarına gelen kimliği belirsiz kişiye veya kişiler arasında bir süre sonra henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli şahıslardan birisi koşarak evine gitti. Evden aldığı pompalı tüfek ile parka dönen kimliği belirsiz kişi iki kardeşin üzerine ateş etti. Açılan ateş sonucu vücutlarının farklı noktalarına saçmalar isabet eden kardeşler yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri olay yerine gelirken, yaralı kardeşler yakınları tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kardeşlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri park içerisinde incelemelerde bulunurken, polis ekiplerince, şüpheli kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 yaralı

Bornova, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:10 Kaynak: İHA
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