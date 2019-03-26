İzmir'de İki Grup Arasında Kavga: 1 Yaralı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, alacak- verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, alacak- verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı. Kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.



Ata Sanayi Sitesi yakınlarındaki bir tekstil firması önünde, alacak- verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Tarafların tekme tokat birbirine girdiği kavgada, Sinan Yüzer (26) bıçakla yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları yatıştırdı. Bıçağı kullandığı öne sürülen E.Ş. (29) gözaltına alındı.



Sinan Yüzer, çağırılan ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yüzer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Bu arada, olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kavgadan kaçmaya çalışan kişinin kalabalık bir grup tarafından darp edildiği görülüyor.



- İzmir

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